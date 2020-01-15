ماذا قال محمد منير في أول تعليق له بعد عزاء ابن عمه؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن انتهى الفنان محمد منير، من تلقي العزاء في وفاة زوج شقيقته ابن عمه مدير أعماله محمود أبا يزيد، وفي أول ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي نشر على حسابه الخاص بفايسبوك، منشوراً وجه فيه الشكر والتقدير لكل من واساه وقدم له العزاء.

وكتب منير: “إنا لله وإنا اليه راجعون، بالأمس كان عزاء أخي وتوأم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود أبايزيد، لم أشعر بالعزاء… كان لقاء مع التسامح والحب والدفء… شعرت أمس أننا نملك قدرة الحب معًا… شعرت بحبكم جميعًا أولادي، وزملائي، وأصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا أهلي وعائلتي وسندي، شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة دفء وحب، شعرت للمرة المليون بشعور العائلة، باسمي واسم كل أفراد عائلتي أقول لكم من قلبي شكراً لكم جميعًا، رحم الله محمود أبايزيد، وسبحان من له الدوام”.

جدير بالذكر أن محمود أبا يزيد الشهير بـ(محمود منير) زوج شقيقة الفنان محمد منير وابن عمه ومدير أعماله، توفى مساء الجمعة الماضي، وتم تشييع الجنازة السبت من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر.