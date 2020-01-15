Jan 15, 2020
إدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم سندا الى المواد 547/229. وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وفي نفس السياق، صدر عن مكتب المحامي غابي جرمانوس بوكالته عن الدكتور فادي الهاشم، البيان الآتي: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعًا مشروعا عن النفس.
من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا، الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.
وكان جيجي لامارا، مدير اعمال نانسي عجرم، قد أطل في حديث اعلامي ليطمئن جمهور نجمة “ما تجي هنا” عن حالتها وحالة عائلتها بعد الازمة التي طالتهم مؤخراً حيث اقتحم سارق منزلهم بهدف السرقة فتصدى له فادي الهاشم وارداه.
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كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات أزمة نانسي عجرم وفادي الهاشم ووكيل الأخير: من الطبيعي أن يتم الادعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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