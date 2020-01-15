فيلم "إخوان" التونسي ضمن القائمة النهائية لجوائز الأوسكار

أعلنت أكاديمية الأوسكار، أمس الإثنين، عن القائمة النهائية للأفلام التي تم التصويت لها للتنافس على جوائز الدورة 92 للأوسكار في مختلف الأنواع، ومن بينها الفيلم التونسي القصير "إخوان" للمخرجة مريم جوبار، إلى جانب 4 أفلام أخرى.

وضمت القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم قصير 10 أفلام تم اختيارها من بين 191 فيلما ترشح لهذه الفئة من الجائزة، لينتهي التصويت اليوم لصالح 5 أعمال سينمائية منها الفيلم التونسي "إخوان".

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الأوسكار في هوليوود يوم 9 فبراير المقبل، وبحسب وكالة الأنباء التونسية يطرح فيلم "إخوان" المشارك في الأوسكار، على امتداد 30 دقيقة، إشكالية "الجهاديين التونسيين" العائدين من سوريا، من خلال شخصية الابن "مالك" الذي يعود من ساحات القتال بسوريا مع صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي رفقة زوجته السورية التي تجد صعوبة في الاندماج مع مجتمع البادية التونسية المحافظ.

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