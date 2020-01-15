جوهرة تعبر عن إعجابها بأغنية العسيلي عقب زفافة

أشادت الراقصة جوهرة، بكليب أغنية “تمثيلية، للفنان محمود العسيلي، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير"اليوتيوب" خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا، كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي،من توزيع أمير هداية.

ونشر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، فيديو لها أثناء رقصها على الاغنية.

وعلقت عليه قائلا:" عندما تبدأ العسيلي، أنا فقط أشعر بالسعادة الخالصة ، ولا أستطيع التوقف عن الإعجاب بالأشخاص الذين يمكنهم إنشاء أشياء جيدة من الاغاني المميزة والممتعة".

وفي وقت سابق، قرر الفنان محمود العسيلي، الاحتفال بطريقة غير تقليدية بعقد قرانه، على أمنية عبدالمنعم، خبيرة التجميل، حيث طرح منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كليب أغنيته الجديدة “تمثيلية”.

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وأغنية “تمثيلية” من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، ومن توزيع أمير هداية.

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