بوسي شلبي تنفي شائعة مرض رجاء الجداوي بلقطات من منزلها

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة صور وفيديوهات جمعتها بعدد من النجمات، من داخل منزل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وظهر معها في تِلك اللقطات، النجمة بوسي ورانيا فريد شوقي وإيمي سمير غانم وريهام عبد الغفور وشيماء سيف وأميرة ابنة رجاء الجداوي.

وخلال أحد الفيديوهات التي نشرتها بوسي قالت فيها “احنا بنكيد العزال اللي بيقولوا أن رجاء فيها حاجة، أهو احنا كلنا معاها”، في إشارة منها للشائعات التي تردد من حين لآخر حول مرض الجداوي أو وفاتها في بعض الأحيان، تِلك الشائعات التي طالت عدد كبير من النجوم الفترة الأخيرة.

وقررت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ، في افتتاح دورته الرابعة التي تعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، تقديرًا لمسيرتها السينمائية الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاما.

وقالت الفنانة، إنها تعتبر هذا التكريم وسامًا على صدرها وتتويجًا لمشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى أن حريصة على الالتزام في العمل، والتكريم يجعلها تشعر بأن هناك من يقدر ذلك.

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وأوضحت رجاء، أنها رفضت تكريمات عديدة لأنها أتت من مجالات بعيدة عن الفن، معربة عن سعادتها بتكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي تعتبره أهم من أي تكريم آخر، خاصة أنه من مهرجان يهتم بالمرأة وما تبذله من جهد في صناعة السينما، ويقام في أقصى جنوب مصر حيث بداية نهر النيل العظيم.

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