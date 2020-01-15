رانيا يوسف تكشف التغيرات التي طرأت عليها بعد سن الأربعين

كشفت رانيا يوسف عن التغييرات التي طرأت في حياتها بعد بلوغها سن الأربعين. ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها على Instagram جزء من حوار تتحدث فيها عن الحياة بعد سن الأربعين قائلة:" أن الحياة تبدأ بعد الأربعين وأنها أصبحت تفكر بعقلانية أكثر وقوية في اتخاذ القرار، لكن هناك ما زال نقاط ضعف لها وهي بناتها". قد يهمك ايضاً: رانيا يوسف تعلن موعد طرح "دماغ شيطان" طرح دماغ شيطان في دور العرض السينمائية 25 كانون الأول المقبل

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