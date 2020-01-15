مزيكا تطرح "موالي" لعزيز مرقة عبر القنوات الفضائية الخميس المقبل

تستعد شركة مزيكا لطرح كليب أغنية" موالي" للنجم الأردنى عزيز مرقة، الخميس المقبل عبر شاشات القنوات الفضائية وقناة مزيكا.

ويأتي ذلك بعدما تم طرح الأغنية على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو

أغنية "موالي" من كلمات عزيز وزينا حداد، وألحان وتوزيع عزيز ومن إخراج زينا حداد، وفى هذا الكليب قرر عزيز أن يعود إلى الماضي ويتذكر زمن الفن الجميل، ويعيش لحظات الحب فى أيام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه “بنت الناس” و”ياباى” و”هى”.

عزيز عاشق لتراث الفن المصرى القديم ويرى ان الفنان يجب عليه أن يعظم من شأن التراث ويحرص دائما على إحيائه حتى يتم التواصل بين الأجيال، ولذا قرر عزيز ان يقدم نفسه إلى الجمهور المصرى بشكل مختلف وقريب منه فى هذا الكليب.

قد يهمك ايضاً:

محمد عساف يكشف عن نيته إعادة إحياء تراث العندليب عبد الحليم حافظ

محمد شبانة يرفض ظهور "العندليب" مع كارول سماحة بتقنية "الهولوغرام"