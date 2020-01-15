أدلة جديدة تغير مسار قضية قتيل فيلا نانسي عجرم وتدعم موقف زوجها

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أدلة جديدة سوف تغير مسار قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، وتدعم موقف زوجها فادي الهاشم، الذي قام بقتل الشاب السوري الذي كان يريد سرقة فيلتها بـ18 طلقة في حالة إثبات صحتها.

وانتشرت صورة تم تسريبها، يقال أنها أوراق إقامة الشاب السوري في لبنان، والتي تحتوي على البيانات الشخصية للشاب الذي حاول سرقة فيلا نانسي عجرم وانتهى الأمر في النهاية بقتله.

واحتوت أوراق إقامة قتيل فيلا نانسي عجرم على إسم الشاب السوري”محمد حسن الموسى”، وعمره، هذا إلي جانب احتوائها على معلومة مهمة قد تغير مسار القضية.

وأظهرت الأوراق الشاب السوري أنه أوراق إقامته في لبنان منتهية منذ سبتمبر الماضي لعام 2019، وهو ما يعني أن ليس له الحق في العمل سواء في فيلا نانسي عجرم أو أي مكان في لبنان، ولكنه ينبغي عليه مغادرة لبنان فور انتهاء الإقامة، وهو ما اعتمد عليه البعض في نفي إدعاء عائلة القتيل بأنه كان يعمل في منزل نانسي عجرم.

واعتبر الكثيرين أن أوراق الإقامة دافعًا قويًا لدعم موقف نانسي عجرم وزوجها، وتنفي أية معرفة بين القتيل وأسرة نانسي عجرم.

وصرحت أرملة قتيل فيلا نانسي عجرم لـ”تلفزيون الجديد”، معلقه على قيام زوجها بسرقة الفيلا قائلة: “حتى لو سرقها شو كان بدو ينقص عليها؟”.

وتعرضت خلال الفترة الماضية، النجمة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة سرقة فيلتها بمنطقة كسرون، من قِبل شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى من مواليد 1989، لكن محاولة سرقته للمنزل فشلت بعدما أشهر فادي الهاشم زوج نانسي السلاح في وجهه، وحدث تبادل إطلاق نار بينهما، أدى إلى مقتل هذا الشاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذا الشاب، وهو مقتول من داخل الفيلا، بعد تبادل إطلاق النار على يد زوج نانسي فادي الهاشم، وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان أن شابًا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

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وبعد الحادث بدقائق حضرت عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لتبدأ التحقيقات، حسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت وسائل إعلام بأنَّ الشاب تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملاً معه مسدسا تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه، بمجرد أن أشهر المسدس في وجوههم، ليتابع سيره إلى داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاولاته عرض المال عليه للمغادرة.

ورغم محاولات فادي إثناء الشاب، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، لكن السارق تمسك برأيه، وعندها عاجل زوج نانسي السارق بطلقات نارية أدّى ذلك إلى مقتله على الفور.

وبعد ذلك، قامت قوات الأمن بالتحقيق مع الدكتور فادي الهاشم، ولكنها تعتبره أنه كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، على اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحاً بمسدس.

وانتشرت عبر مواقع التواصل صورة لنانسي بدت فيها مصابة بقدمها اليمنى، بينما ظهرت يد أحدهم وهي تمسك يدها، وهي في حالة انهيار. بينما لم تظهر حتى هذه اللحظة أي صور لبناتها أو لزوجها فادي الهاشم.

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تسريب وثيقة تدعم موقف زوج الفنانة نانسي عجرم في قضيته