خالد يوسف ينتقل إلى السعودية ويعلن استعداده إنشاء "أكاديمية فنون" هناك

القاهرة - لايف ستايل
قال المخرج خالد يوسف إن الوقت أصبح مناسبا تماما الآن لإنشاء أكاديمية متخصصة في مجال الفنون في المملكة العربية السعودية، لاسيما مع ما تشهده من نهضة وانفتاح على العالم في كل المجالات، خصوصا الفنون.
وأضاف يوسف في حديث صحافي أثناء زيارته الحالية للسعودية: “فكرة إنشاء أكاديمية للفنون في السعودية؛ لتخريج أجيال من الموهوبين السعوديين في حقول المسرح والسينما والموسيقى والفنون البصرية، تواكب النهضة الفنية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي”.
وأكد يوسف أن السينما في السعودية سيكون لها شأن كبير، لاسيما إذا تم توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق خطط يستعان فيها بخبرات عالمية، علاوة على إبرامها شراكات فنية مع دول أخرى، كإيجاد توأمة بين السعودية بلدا منطلقا فنيا وثقافيا، ومصر باعتبارها دولة تملك خبرات عريقة في مجال السينما.
وتوقع يوسف أن تحقق السينما السعودية من الذيوع والانتشار والنجاح مثل ما حققه الطرب السعودي، الذي احتل مكانة مميزة في الغناء على المستوى العربي، معربا عن استعداده لإخراج فيلم سعودي، أو تصوير فيلم مصري في مناطق تاريخية في المملكة.
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