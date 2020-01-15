بطرس دانيال يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ”جورج سيدهم”وسر رفض زوجته الزيارات

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، كواليس الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير جورج سيدهم.

وقال رئيس المركز الكاثوليكي، إن الصورة المنتشرة للفنان هاني رمزي وأشقائه مع الفنان القدير جورج سيدهم، هي صورة من آخر عيد ميلاد للفنان القدير، حيث فضلوا الاحتفال معه خلال الفترة الماضية، خاصة أنهم دائمو التواصل مع زوجته الدكتور ليندا للاطمئنان على صحته من وقت إلى آخر.

وأكد، أن الفنان القدير يتمتع بصحة جيدة وحالة النفسية مرتفعة، ولكن حالته كما هي من 20 سنة، مشيدًا باهتمام زوجته الدكتور ليندا بحالة زوجها، وأنها تفعل كل ما يريده من أجل راحته.

وأوضح بطرس دانيال، أن الدكتورة ليندا، لا تسمح لأي شخص بزيارة جورج سيدهم، خاصة أنه ليس من الطبيعي والمعقول أن يوجد بعض نجوم الفن لم يسألوا عنه، وفجأة وبدون مقدمات يطلبون زيارته بعد كل تلك السنوات.

وأشار، إلى أنها تشهر أن هناك البعض من الفنانين يذهبون لزيارة “سيدهم” بنوايا غير سليمة، وهذا الأمر جعلها ترفض زيارة أي شخص لا تثق فيه، فضلًا عن كل هذا فجلسات العلاج الطبيعي تقف حائلًا آخر أمام الزيارات.

وأفاد رئيس المركز الكاثوليكي، أن الفنانة نادية لطفي تعد من أبرز النجوم الذين على تواصل بشكل مستمر مع زوجة جورج سيدهم للاطمئنان عليه، هذا إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، بينما الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز يتواصلون معه في المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها.

وتصدر جورج سيدهم، “تريند” محرك البحث الشهير “جوجل” بعد نشر صورة تجمعه بهاني رمزي، وشقيقيه المحاميين أمير وإيهاب رمزي.

وخلال الأيام الماضية، كشفت زوجة الفنان القدير جورج سيدهم، الدكتورة ليندا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مفاجأة سوف تعلنها خلال الفترة المقبلة لجمهور النجم الكبير، كما قامت بتوجية الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت عبر حسابها الشخصي: “قريبًا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم، زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب.. وكل عام وجمهوره العريق بألف خير، وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدًا على محبتكم الغالية تحياتي لكم”.

يذكر، أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم، وشيرين، بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس، وتخرج في كلية الزراعة عام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

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