هند البحرينية تغني للراحلة ذكرى

أعلنت الفنانة هند البحرينية عن خبر سار للجمهور من خلال حسابها على موقع “تويتر”.

وكشفت هند عن أنها انتهت من تسجيل مجموعة من أغنيات الفنانة الراحلة ذكرى، فكتبت في تغريدة لها: “انتهيت من وضع صوتي على عده اعمال للراحله ذكرى”.

تجدر الإشارة إلى أن هند البحرينية كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم “هدية” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات فهد التوم، ألحان حمد القطان، توزيع براك المطوع، مكس وماستر منتظر الزاير، ايقاع عبدالله البلوشي، عود وكمان علي الجمالي وجيتار مصطفى اصلان.

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