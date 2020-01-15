شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يتدرب على اللهجة المغربية من أجل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النجم محمد حماقى مؤتمرًا صحفيًا فى مدينة كازابلانكا المغربية، اليوم الأربعاء، على هامش تكريمه أفصل مطرب عربى لعام 2019، من مهرجان كازا آرت.وكشف حماقى خلال المؤتمر الصحفى تدريبه على اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل.

ووصل حماقى صباح اليوم مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، من أجل حضور فعاليات مهرجان "كازا آرت"، برفقة الفنانة زينة، التى تكرم من نفس المهرجان.

Advertisements

وتحدث حماقى خلال المؤتمر الصحفى، عن أداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش"، وقال: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".

ويضم المهرجان نخبة من الفنانين العرب المكرمين فى النسخة الجديدة الرابعة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقي، والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى الذى يكرم بدرع التميز، والتقدير عن ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين، كما يكرم المهرجان أيضا الفنان ياسر جلال كأفضل ممثل فى 2018 عن مسلسل «رحيم»، وتكريم الفنان أحمد زاهر عن مجمل أعماله.