شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس لمتابعيه: الفيديوهات حلوة بس متغنوش وانتوا سايقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب ومخرج الإعلانات تميم يونس، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، يوجه فيه نصيحة إلى مستقلى السيارات الذين يرسلوا فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعى وهم يقودون سيارتهم، قائلا: "عايز أقول حاجة للناس اللى تبعت فيديوهات معظمها ظريفة جدا ببص على اللى بقدر ابص عليه، بس والنبى يا جماعة متغنوش وحد سايق العربية.. يعنى الناس اللى الورا أو مش سايقة هى اللى تغنى يا إما واحنا واقفين ربنا يسترها معاكم".

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وكان قد طرح مخرج الإعلانات "تميم يونس" أغنية "سالمونيلا"، مع بداية العام الجديد 2020، واستطاعت الأغنية في ساعات قليلة أن تتصدر التريندات، وتلقت العديد من التعليقات التي تفاوتت بين السلبية او الإيجابية، حيث رأى بعض الأشخاص أنها ضد المرأة، ورأى البعض الأخر أنها أغنية "هزار" ليس أكثر، ومن على الحساب الرسمي لـ تميم يونس على موقع الفيديوهات يوتيوب، استطاعت الغنية أن تحقق مشاهدات تقترب من الـ 8 مليون مشاهدة، وذلك في 8 أيام منذ طرحها، يوم 1 يناير من العام الجديد، كما تم طرح الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم عمل العديد من الفيديوهات وصور الكوميكس بسببها.



تميم يونس

فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

ورد تميم يونس على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ماكنتش عاوز أعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كدة.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة". يذكر أن "سالمونيلا"، هى ثانى أغانى تميم بعد الأغنية الساخرة "إنتى أى كلام".