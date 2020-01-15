شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. "بين بحرين" فى العرض الثانى لنادى سينما المرأة بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم نادى سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية عرضه الثانى بعرض الفيلم الروائى الطويل "بين بحرين" للمرة الأولى.

وتقام فعاليات النادى يوم الاثنين الموافق 20 يناير فى تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت إدارة الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي".

يسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء خاصة فى المناطق الريفية وذلك "أثناء زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة "لبلدتها فى أحد ضواحى القاهرة، وخلال هذه الزيارة، تتعرض ابنتها لحادث مأساوى، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها المسلوب؛ كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.

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والفيلم من بطولة فاطمة عادل ويارا جبران ثراء جبيل ومحمود فارس وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس وحسين عبدالله وعدد من الوجوه الجديدة وإخراج أنس طلبة.

يقام النادى بحضور عجج من الفنانيين والسينمائيين فمن المقرر حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج وكذلك أبطال فيلم "بين بحرين" محمود فارس ويارا جبران، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشته مع الجمهور وصناعه تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

ويعقب الندوة تكريم لأبطال الفيلم وتكريم المخرجة الشابة شيرين عافية كمخرجة مستقلة والممثلة الشابة لمياء كرم.