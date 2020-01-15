شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسى أحدث المنضمين لمسلسل "ونحب تانى ليه" أمام ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة سمر مرسي على المشاركة في بطولة مسلسل "ونحب تاني لية"، الذى تلعب بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، حيث تجسد سمر شخصية مختلفة تميل إلى اللايت، وهو نوعية جديدة على سمر، لاسيما أنها معروفة بتقديمها شخصيات أولاد الذوات والارستقراط وخلافه.

وأبرمت الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع كل من النجوم شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، وسمر يسرى، ومن المقرر أن ينضم بعض السشخصيات لفريق العمل خلال الأيام المقبل فور التعاقد معها، كما أعلنت الشركة عن بدء التصوير يوم 18 يناير الجارى.





وفى سياق متصل، يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 10 حلقات من العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة فى بدء تصوير المسلسل والانتهاء منه فى اٌقرب وقت تمهيدًا لعرضه فى رمضان المقبل.

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وشاركت سمر مرسى بمسلسل "لمس أكتاف" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، كل من فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏



