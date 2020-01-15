شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يغنى "يا أغلى اسم فى الوجود" فى سيارته.. شوف قدمها إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت المخرج الكبير رامى إمام، نجل الزعيم عادل إمام، حالة وطنية أثناء قيادته سيارته وأراد أن يشارك متابعيه هذه اللحظة، حيث نشر "رامى إمام"، مقطع فيديو له عبر حالته الخاصة على "انستجرام"، اليوم الأربعاء، وهو يدندن بالأغنية الوطنية الشهيرة " يا اغلى اسم فى الوجود " للفنانة الكبيرة نجاح سلام، وقبل ذلك أعلن "رامى" نهاية شهر ديسمبر الماضى، الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ حاليا مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

وقبل عدة أيام، أعلن أيضًا الفنان الشاب محمد كيلانى انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، موجها الشكر للمخرج رامى إمام ولكل العاملين بالمسلسل، ونشر مجموعة صور له مع الزعيم وأبطال العمل عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "الحمدلله فركش فلانتينو شكرا استاذ رامى إمام على الفرصة العظيمة شكرا لكل أساتذتى وزملائى".

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ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.





كان المخرج رامى إمام كشف عن حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل بشأن كواليسها بعدما ظهر فيها الزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، ثم سرد بعض التفاصيل التى تنشر لأول مرة بخصوصها حين علق عليها بقوله: "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".