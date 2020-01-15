شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى من أمام الكعبة المشرفة: دعيت لكل حبايبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم الفنان الشاب أكرم حسنى، مناسك العمرة، وظهر فى فيديو من أمام الكعبة المشرفة، وشارك متابعيه وجمهوره، بلقطات من تواجده فى الكعبة عبر تويتر قائلا: "الله أكرمنى واتميت مناسك العمرة، ودعيت لكل حبايبي".

ونشر الفنان أكرم حسنى فيديو من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابه الرسمى بتويتر، وقال: "الحمد لله ربنا أكرمنى واتميت مناسك العمرة، وربنا يتقبل إن شاءالله، ودعيت لكل حبايبى، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقكم بزيارة قريبة".

فيما علق عدد كبير من متابعيه على الفيديو، متمنين له العودة آمنا، وأن يتقبل الله منه، وقال أحدهم: "إدعيلى يا أكرم"، وقال آخر: "ربنا يتقبل يا رب ولا تنسونا بفضل دعائكم"، وقال آخر: "الله يتقبل منك ويوعدنا".

يشار أن الفنان أكرم حسنى يشارك فى مسرحية "عطل فنى" المقوالتى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية 8 يناير الماضى ولمدة 5 أيام.

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ويشارك فى بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسنى، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

يستعد النجم أكرم حسنى لفيلم جديد من إخراج محمد سامي ويحمل اسم مبدئي وهو "العميل صفر"، من تأليف أيمن وتار، وإشراف عام وائل عبد الله، وعقب انتهاء حسنى من فترة الحداد على والده، سيحدد موقفه النهائى من الفيلم، ويحدد مواعيد انطلاقه، والفيلم أحداثه تدور في إطار كوميدي عن حارس يقع في العديد من الخلافات بشكل ساخر.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل ويبدأ أكرم حسنى تصوير الفيلم بعد انتهاء موسم دراما رمضان، بسبب انشغاله في مسلسل "تيمون وبومبا" مع النجم أحمد فهمي، والذي يواصل تحضيراته في الوقت الحالي استعداداً لانطلاق التصوير، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى.

يذكر أن حسنى قد خرج من حسابات المخرج شريف عرفة في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "النمس والإنس"، رغم البدء في تحضيراته وتجهيزاته الفترة الماضية وجلسات العمل التي تمت بينهما، إلا أن أكرم انسحب من الفيلم بشكل ودي وبالاتفاق مع المخرج شريف عرفة.