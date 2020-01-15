شكرا لقرائتكم خبر عن "ياجميل".. خالد سليم ينتهى من تسجيل أحدث أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب خالد سليم من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "يا جميل"، تحمل طابع "مقسوم ومتحركة"، وهي من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد الموزع محمد مجدي لـ"الخليج 365".

وفى سياق متصل يعمل خالد على أكثر من أغنية جديدة لطرحها "سنجل" على مدار العام وفى المواسم المهمة، منها "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المحتمل طرحها في عيد الحب، وأيضاً أغنية أخرى بعنوان " "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، على أن يصورهما فيديو كليب قريبا إضافة إلى اختيار عدد آخر من الأغانى.

من ناحية أخرى يستعد خالد لإحياء حفل غنائي بدار أوبرا دمنهور بصحبة فرقته الموسيقية، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجارى، الساعة الـ 8 مساء، حيث يعمل سليم على تجهيز باقة من الأغانى المتنوعة لغنائها فى الحفل، حيث يعود إلى أوبرا دمهنور مرة أخرى بعد إحيائه حفله الأخير هناك خلال شهر أغسطس الماضى ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.

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ومن المقرر أن يغنى خالد سليم مجموعة من الأغانى أبرزها "حلم عمرى"، "عيش"، "عيشنا أد ايه"، "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "فنجان القهوة"، "لما قابلت عنيك"، "يا هوى" لفيروز، "لسة مش عايز"، "بلاش الملامة"، "بالك مشغول"، "خد الجميل"، "يا كل عاشق قبلى"، "انت أكيد من عالم تانى"، إضافة إلى عدد من أغانى الزمن الجميل للعندليب عبد الحليم حافز ووردة وغيرهم.

وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه منذ أسابيع، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهادر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.