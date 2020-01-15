شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يقدم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فى سفارة سلطنة عمان فى بيروت، وقال :"التعازى القلبية فى فقدان رجل المحبة والاعتدال".

ونشر علامة عبر حسابه الرسمى بتويتر، فيديو، من داخل سفارة سلطنة عمان خلال تقديم واجب العزاء، وعلق :"أثناء تقديمنا واجب العزاء في سفارة سلطنة عمان بوفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، التعازي القلبيّة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله، ولسلطنة عُمان دولةً وشعباً لفقدان رجل المحبّة والاعتدال، تغمّده الله بواسع رحمته".

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربى والإسلامى والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران، حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى إبرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.



الفنان راغب علامة



راغب علامة

ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا فى إيران للاشتباه فى كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

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وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.

وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، السبت الماضى، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.