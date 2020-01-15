دعيت لكل حبايبي.. أكرم حسني يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أدى الفنان أكرم حسني، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك جمهوره ومتابعيه فيديو من الحرم المكي. وقال "حسني"، في الفيديو: "الحمد الله ربنا أكرمني وأديت مناسك العمرة ودعيت لكل حبايبي ربنا يتقبل ويوعدكم بزيارة قريبة إن شاء الله". ويتواجد حسني في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية "عطل فني"، بطولة هشام ماجد، وأكرم حسني، وشيكو، واَيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير ‏طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا، ومن المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض‎.‎

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