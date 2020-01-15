فيديو| وحيد حامد يكشف عن كتاب السيناريو الأقرب لقلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال السيناريست وحيد حامد إنه تتلمذ على يد الجيل السابق له، وبصفة خاصة علي الزرقاني وعبدالحي أديب.
وأضاف خلال حواره في برنامج حديث المساء على قناة mbc مصر أن هناك كتاب مميزين دائما، ومن جيله الكاتب بشير الديك، موضحا أنه يتعلم حتى من الأجيال اللاحقة له، ومن أقرب الكتاب له عبدالرحيم كمال، وناصر عبدالرحمن، وتامر حبيب.
وعن نجاح أعماله، قال: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إن يتقنه، أنا كنت أجتهد في هذه الأعمال بمنتهى الاستطاعة الكاملة، كنت مخلص وانتظرت التوفيق من عند الله، والناس حبت شغلي لأنهم لقوا نفسهم فيه".
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