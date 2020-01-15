نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلى أمام طنطا:"لا تعنيني النتيجة.. ولكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه عن توقعاته لمباراة الأهلى وطنطا المقرر إقامتها بعد قليل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وكتب الحلفاوي عبر "تويتر"، قائلاً: "في ظل الفارق المريح في النقاط مع ضغط المباريات وأهمية مباراة النجم لا تعنيني نتيجة المباراة بقدر ما تعنيني النتيجة ضد الإصابات".

وكان أحد المتابعين للحلفاوي على "تويتر" وجه له سؤالاً، قال فيه: "قبطان، فريق طنطا بيلعب كورة جيدة، ويؤدي بلا خوف أمام الفرق الكبيرة ، شايف حضرتك الماتش إزاي النهاردة".