عمرها 18 عامًا وتصف التجربة بالمشرفة.. بيلي إبليش تغني لـ"جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

وصفت النجمة بيلي إيليش، اختيارها لكتابة وغناء أغنية فيلم "جيمس بوند" المقبل "No time to die" بالأمر المشرف.

وقال منتجو الفيلم، على الحساب الرسمي لأفلام جيمس بوند 007 على تويتر إن إيليش (18 عاما) هي أصغر فنانة تكلف بهذه المهمة على الإطلاق، وكتبت الأغنية مع شقيقها فينس أوكونيل لتمضي بذلك على خطى مغنيين مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم "No time to die" هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند ويعرض في أبريل المقبل حيث يواصل دانييل كريج لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.

وكان 2019 عاما مزدهرا لإيليش حيث أطلقت أغنيتي "باد جاي" و"اول ذا جود جيرلز جو تو هيل" كما أنها مرشحة لستة من جوائز جرامي الموسيقية تشمل أهم جائزتين وهما أفضل ألبومات العام وأفضل فنان جديد. وتوزع الجوائز هذا الشهر.