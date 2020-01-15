بعد 10 أيام على حادث قتيل الفيلا.. هذا ما قامت به نانسي عجرم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

تطورات عديدة شهدتها قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، هذا الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 5 يناير، إذ هاجم أحد الملثمين فيلا "نانسي" بمنطقة نيو سهيلة بمحافظة جبل لبنان.

أدى الحادث لمقتل "الملثم"، بـ 17 طلقة، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، وبحسب ما قال وما جاء في الفيديو إنه كان في حالة دفاع مشروع عن عائلته.

وبعد توقيفه ليومين، قررت النائب العام الاستئنافي غادة عون، إطلاق سراح "الهاشم" مع منعه من السفر، إلا أن القضية شهدت تطورًا كبيرًا اليوم، بعدما قررت "عون" توجيه تهمة القتل العمد للهاشم.

ومنذ وقوع الحادث، صرحت "نانسي" عدة تصريحات، كان أولها بعد ساعات من الحادث داخل منزلها، على فضائية (إم تي في) اللبنانية.

"نانسي" قالت يوم الأحد الموافق 5 يناير، إنها بخير، والمهم بالأمر أن عائلتها بخير، فما مرت به العائلة أمر صعب، والأهم الآن أن تبقى بجوار عائلتها، كما وجهت الشكر لكل من تواصل معها.

بعدها بيومين، وتحديدًا يوم 7 يناير، قامت نانسي عجرم بعمل مؤتمر صحفي، قالت فيه: "أشكر كل من اطمئن علينا، وأشكر القضاء الذي أنصفنا".

وعن ظهورها مصابة أسفل قدمها، قالت: "لم أشعر بالدماء إلا بعد انتهاء الواقعة، ولا أعلم ما السبب، من الممكن أن تكون شظايا ناتجة عن الحادث".

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ونفت "نانسي" خلال المؤتمر معرفتها بهوية القتيل، وأكدت أنها وزوجها لا يعرفانه ولم يعمل في منزلهما، مؤكدة أنها لم تكن تتمنى أن يحدث كل ما حدث، وتقدمت بالعزاء لأسرته.

وتابعت: "فادي أب وزوج وإنسان ولديه مسؤوليات، ومن ينتقده يضع نفسه مكانه، كيف يتصرف وهناك ملثم يقتحم منزله، ويحمل سلاحا ويقوم بتهديده".

وأوضحت أنها سمعت صوتًا غريبًا داخل الفيلا، فأخبرت "فادي" فخرج ولم تسمعه إلا حينما قال: "بعطيك اللي بدك ياه"، فدخلت الحمام وهي تحمل هاتفها واتصلت بوالدها لتخبره أن هناك لص بمنزلها.

بعدها نشرت نانسي عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، "منشورًا" قالت فيه: "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر".

ولم تعلق "نانسي" بعدها على ما يتم تداوله، لكنها عادة ما تقوم بإعادة تغريد "تويتات" دعم ومساندة وفيديوهات عن الحادث، عبر حسابها بتويتر من قبل متابعيها وعدد من زملائها الفنانين، كما قامت بإعادة تغريد مقطع فيديو لزوجة "القتيل"، ومقطع فيديو له وهو "يستكشف" الفيلا.