ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"انستجرام" استعرضت خلالها رشاقتها خلال تواجدها بإحدى الصالات الرياضية. وتستعد ياسمين لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "فرصة تانية"، في ثاني بطولتها المطلقة بعد مسلسل "حكايتي" في رمضان الماضي. مسلسل "فرصة تانية" إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة أحمد مجدي وإدوارد وهبة عبدالغني.

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