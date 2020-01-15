خالد جلال يستعرض تكاملية الفنون في مركز الإبداع بـ"إربد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردود أفعال كبيرة حصدها المخرج خالد جلال خلال الندوة التي أقامها في مدينة إربد بالأردن صباح اليوم الأربعاء، تحت عنوان" تكاملية الفنون في مركز الإبداع الفني"، والارتجال في مسرح خالد جلال.

وتفاعل طلاب المسرح والتمثيل والدراما بجامعة اليرموك، وحرصوا على المشاركة بندوة المخرج الكبير التي أدارها النجم الأردني باسم الدلقموني.

وأقيمت الندوة في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة الأردنية.

ويرأس خالد جلال لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشر والتي تستضيفها الأردن تحت إشراف الهيئة العربية للمسرح العربي.