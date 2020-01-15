"الآنسة فرح 13".. خطر جديد يهدد حياة جنين أسماء أبواليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الآنسة فرح عن محاولة بيع جزء من الفندق، وذلك بعد جرائم القتل التي حدثت بداخله والتي جعلته يتكبد خسائر كبيرة، الأمر الذي يرفضه "شادي" أحمد مجدي.

يظهر خطر جديد يهدد حياة جنين "فرح"، بعدما تكتشف أنه قد يولد مشوهًا، فتوافق على إجراء فحص طبي قد يفقدها الجنين تمامًا لتتأكد إذا كان مشوهًا أم طبيعيًا.

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وبعد اكتشاف تزوير "نادين" هبة عبدالعزيز لاسمها، خيانتها لزوجها، ومحاولة سرقته أكثر من مرة، تُطرد من الفندق بشكل نهائي.

مسلسل الآنسة فرح يُعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً، إنتاج شركة S PRODUCTIONS لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير JANE THE VIRGIN .

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.