راغب علامة للحكومة اللبنانية: “طبقة حاكمة أكلت الأخضر واليابس.. وما زالت متمسكة بالكرسي”

علق الفنان اللبناني راغب علامة على الأوضاع المضطربة في لبنان بتغريدات جديدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، حيث كتب: طبقة حاكمة أكلت الأخضر واليابس، عاشت على إشعال الفتنة الطائفية بين الناس، احتلٌت وابتزٌت وسرقت ونهبت وزوٌرت وزرعت الفساد، تقاسمت دماء المواطنين، جوٌعت وأذلت الناس ، دمرت الإقتصاد والمالية والسياحة والصناعة والزراعة والبيئة وما زالت متمسكة بالكرسي ! ماذا تريدون بعد ؟! الله لا يوفقكم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الحل الوحيد هو ألا يشارك في الحكومة العتيدة أي طرف سياسي من الذين أوصلونا إلى هذا الدمار. ولا أحد منكم …من الآخر الشعب لا يريد أي أحد منكم ولا أي من المحسوبين عليكم، لأنكم وببساطة بوجودكم وبإدارتكم وإرادتكم قد ، #طار_البلد”.

وتابع راغب علامة في تغريداته: “بعد ما حصل الليلة من تحركات للثوار ،على رئيس الحكومة المكلّف أن يعلن حكومته في أقرب وقت لا يتعدى ال ٢٤ ساعة أو الإعتذار فوراً عن التأليف ، الوضع لم يعد يحتمل !”.

يُذكر أن التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة في لبنان تركزت على المصارف التي يمتلكها الطبقة السياسية أو مقربين منها، والبالغة 18 مصرفاً من أصل 20، وتفرض المصارف منذ شهرين، قيودًا شديدة على المواطنين وتمنعهم من التصرف بحرية في أموالهم ورواتبهم الشهرية.