كل فرضيات الشك ستنتهي.. تطورات مفاجئة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. والقاضية تتخذ هذا القرار

قررت القاضية غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان التوسع في التحقيق بقضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محمد الموسى، بناء على طلب عائلته.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية فقد قررت القاضية غادة عون ختم التحقيق الأولي في مغفر جونيه.

وشددت القاضية غادة عون على أن كل فرضيات الشك ستنتهي من خلال التحقيق الذي ما زال مستمرًا، وصار الطلب إلى رفع داتا الاتصالات عن الموبايل الخاص بزوج نانسي عجرم في إطار التحقق من إفادته لجهة أنه لا يعرف الموسى ورآه للمرة الأولى ساعة وقوع الحادث.

وأوضحت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر مقربة من التحقيق أن الموسى دخل منزل نانسي عجرم وهو يشهر سلاحه، فأطلق عليه فادي الهاشم الرصاص أثناء اتجاه القتيل نحو الممر المؤدّي إلى غرف النوم، والذي تبين أنه لا يوجد فيه منفذ يؤدي إلى خارج المنزل.