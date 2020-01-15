بالفيديو: مذيعة عربية تصدم الجميع بالحديث عن وحامها على هذه الرائحة

أحدثت إحدى مذيعات برنامج “سوالف ضحى” الذي يعرض على شاشة قناة “الشاهد” الكويتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما كشفته عن أعراض عانت منها خلال الحمل.

وقالت إنها كانت حينها تحب رائحة المجاري وهو ما أثار استهجان زميلاتها. وأضافت أنها كانت تقف عند فتحات المياه الآسنة من أجل شم الرائحة.

ولفتت زميلة لها إلى أن إحداهن كانت تحب سمسم الكعك وأخرى كان ترغب في شم رائحة رماد السجائر.

وتعرضت المذيعة على إثر هذا لموجة سخرية واسعة حيث أطلق المتابعون تعليقات قاسية منها: “ليه حامل بصرصور؟” و”شو هل قرف؟” و”حامل بفأر؟” و”المفروض تخلي هالكلام بينها وبين نفسها”.

ويشار إلى أن الوحام هو رغبة الحامل الشديدة في تناول بعض أنواع المواد الغذائية أو غير الغذائية. وما زال السبب غير معروف تماماً إلا أنه قد يرتبط بالتغييرات الجسدية والهرمونية التي تشهدها في هذه المرحلة. ومن الممكن أن يعود هذا إلى النقص في مستوى الحديد أو بعض الفيتامينات.