أحدثت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها لفت انتباه عدد كبير من المتابعين.
وظهرت في المقطع بإطلالة طبيعية جداً حيث أشارت إلى أنها لم تستخدم تقنية الفيلتر ولم تطبق الماكياج وأنها اعتمدت في التصوير على الإضاءة الطبيعية فقط.
وركزت الكثير من التعليقات على التغيير الكبير في شكلها مع الإشارة إلى أن السبب هو المبالغة في إجراء عمليات تجميل.
ورأى العديد من الناشطينأنها شوهت شفتيها من خلال تكبيرهما وجاء في التعليقات الساخرة: “بعد التجميل والتنظيف والزبرقة يجون يقولن بدون فلتر” و”بدون فلتر ولاميك أب طيب والفلر وش وضعه مثقل عليك الله يديم علينا العافية” و”البراطم” و”بدون فلتر وميك أب بس في بوتوكس وفيلر ونحت ونفخ” و”الشفايف مخربتها”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سخرية لاذعة من نور الغندور بعد ظهورها من دون مكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.