بالفيديو: سخرية لاذعة من نور الغندور بعد ظهورها من دون مكياج

أحدثت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها لفت انتباه عدد كبير من المتابعين.

وظهرت في المقطع بإطلالة طبيعية جداً حيث أشارت إلى أنها لم تستخدم تقنية الفيلتر ولم تطبق الماكياج وأنها اعتمدت في التصوير على الإضاءة الطبيعية فقط.

وركزت الكثير من التعليقات على التغيير الكبير في شكلها مع الإشارة إلى أن السبب هو المبالغة في إجراء عمليات تجميل.

ورأى العديد من الناشطينأنها شوهت شفتيها من خلال تكبيرهما وجاء في التعليقات الساخرة: “بعد التجميل والتنظيف والزبرقة يجون يقولن بدون فلتر” و”بدون فلتر ولاميك أب طيب والفلر وش وضعه مثقل عليك الله يديم علينا العافية” و”البراطم” و”بدون فلتر وميك أب بس في بوتوكس وفيلر ونحت ونفخ” و”الشفايف مخربتها”.