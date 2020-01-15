بالفيديو: عارضة الأزياء السعودية مودل روز ترقص على أغنية ماكرينا وتثير جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو للفاشينيستا السعودية مودل روز، الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد قيامها بأداء رقصة جريئة على أنغام أغنية ماكرينا.
وظهرت روز في مقطع الفيديو وهي ترتدي بنطال بنفسجي ضيق وجاكت قصير يظهر بطنها بالكامل. وبدت روز في الفيديو وهي ترقص وتقوم ببعض الحركات المعروفة بيدها لمحاكاة كلمات الأغنية الشهيرة.
وتعرضت المودل روز لانتقاد العديد من متابعيها، معتبرين أن الفيديو غير لائق كما وصفوا ملابسها بالجريئة.
وموديل روز هي عارضة أزياء سعودية الأصل الشهيرة بلقب ”باربي الخليج“ أو ”باريس هيلتون العرب“، ولدت في المملكة وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي ”روزانا“.
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