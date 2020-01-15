NJ Music تطرح أعراض ما بعد الفراق لسيف مجدي

بعد غياب سنوات عن بداية ظهوره الفني منذ طفولته يعود الفنان الشاب "سيف مجدي" اليوم بأغنية "أعراض ما بعد الفراق" التي تطرحها الشركة المنتجة NJ Music لمالكها المنتج والموزع الموسيقي هاني محروس بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب عصر اليوم

الأربعاء 15 يناير.

أغنية "أعراض ما بعد الفراق" من كلمات شادي نور، ألحان وادود، توزيع أماديو، الهندسة الصوتية لهاني محروس، جيتار مصطفى أصلان، وقام بإخراج الفيديو كليب عمر زكي وتم تصوير الأغنية بطريقة ال

one location حيث اتسمت ببساطة الفكرة وسهولة التنفيذ في التصوير في لوكيشن واحد لتظهر الأغنية بشكل بسيط ترتاح له العين مع سماع صوت سيف الذي استعاد قوته بعد سن بلوغه الذي كان سبب تأخير مشواره الفني قليلا الي أن أصبح له هوية صوتية تستطيع أن تميزه وتجعل له مكانا بين المطربين الشباب من جيله.