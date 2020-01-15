الزهر لما يلعب يعيد سمير غانم للمسرح

أعلنت مكتبة مصر الجديدة عن موعد عرض مسرحية جديدة، والتي تحمل اسم الزهر لما يلعب، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية يوم الخميس 23 من شهر يناير الجاري.

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ومن المقرر أن يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 150 جنيهًا،

200 جنيهًا، 300 جنيهًا، 400 جنيهًا، 500 جنيهًا.

ومسرحية الزهر لما يلعب من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وبطولة كل من سمير غانم، شيرين، إيمي طلعت زكريا، رضا حامد.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حول تاجر طيور، وكان فقيرًا، ثم أصبح أحد الأثرياء،

فتوسع في تجارته بشكل كبير وتحول إلى مليونير، وعندما أصبحت الثروة لديه لا تعد ولا تحصى نسى زوجته، التي وقفت إلى جواره وساندته في مشوار الحياة وبدأ يتزوج عليها الزوجة بعد الأخرى.

واستحل عملية الزواج والطلاق إلى أن بدأ في الخسارة المتوالية التى أدت به إلى شبه إفلاس، وهنا لم يجد غير زوجته الوفية الأولى التى عادت لتسانده من جديد لتعيد إليه توازنه فيتعلم من الدرس القاسي في تقلبات الحياة.