خالد النبوي يكشف كواليس ممالك النار ويوم وليلة

يحل الفنان خالد النبوي ضيفًا على الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم"، مساء الخميس، على نجوم إف إم، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة.

ويتحدث النبوي عن مشواره الفني الحافل بالنجاحات، هذا إلى جانب حديثه عن كواليس تصوير فيلمه الأخير “يوم وليلة” والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية.

ويكشف النبوي خلال الحلقة أصعب المشاهدة التي تعرض لها أثناء تصوير مسلسل "ممالك النار" الذي تم عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال

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الفترة الماضية وقدم من خلاله دون "طومان باي"، وكذلك كيفية استعداده للشخصية وأبرز ردود الفعل التي تلقاها عن الشخصية.

كما يكشف الفنان الكبير عن حياته الشخصية بعيدا عن عالم الفن، وعن أبرز ما يستعد له الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير لدور "طومان باي".

يشار إلى أن فيلم "يوم وليلة" بطولة كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد

عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبد الله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

وشارك بـ”ممالك النار” عدد ضخم من الفنانين بجانب خالد النبوي، أبرزهم: عبد الرحيم حسن، عبد المنعم العمايري، رفيق علي أحمد، ديمة قندلفت، كندة حنا، بهاء ثروت، لبنى ونس، يونس القاسم، رامز أسود، محمد حاتم، مروان أبو شاهين، جواد شكرجي، بهاء ثروت، و“ممالك النار” هو باكورة إنتاجات “جينوميديا”.