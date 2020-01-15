"تسليم أهالي" يجمع دنيا سمير غانم وهشام ماجد نهاية يناير

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد لتصوير أولي مشاهد فيلمهما الجديد "تسليم أهالي" نهاية يناير الجاري.
ويعقد المخرج خالد الحلفاوي حالياً جلسات عمل ومعاينة أماكن التصوير لفيلمه الجديد"تسليم أهالي"، استعدادا لبدء التصوير خلال الشهر الحالي.
ومن المقرر عرض الفيلم في الموسم الصيفي المقبل، حيث تدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميديمن خلال الصراع بين أبطال العمل .
"تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم ،هشام ماجد ، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين، وتأليف شريف نجيب.
وكانت آخر أعمال خالد الحلفاوي مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" في رمضان الماضي.
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