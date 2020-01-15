محمد رجب ينتهي من تصوير الأخ الكبير خلال أيام

أوشك الفنان محمد رجب علي الانتهاء من تصوير كافة مشاهده في مسلسله الجديد "الأخ الكبير"، ومن المنتظر أن ينتهي بشكل كامل نهاية الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن ينتهي المخرج إسماعيل فاروق من التصوير وعمليات المونتاج والمكساجلـ 45 حلقة خلال الأيام المقبلة؛ لتسليمه للقناة التي ستعرضه، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي عن قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.
الأخ الكبير بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، وعدد آخر من الفنانين.
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