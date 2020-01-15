فيديو.. محمد رمضان ينشر كواليس حفل دبي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من حفل دبي وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. View this post on Instagram #Number_one ☝🏽🔥 the biggest concert in #Dubai #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan 🌍 (@mohamedramadanws) on Jan 15, 2020 at 3:44am PST Advertisements وعلق رمضان على مقطع الفيديو قائلًا: أكبر حفل موسيقي في دبي ثقة في الله نجاح. دبي ثقة في الله نجاح. ويشار أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية بعنوان رايحين نسهر، والتي حققت 17 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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