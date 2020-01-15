جوازة مرتاحة في أوبرا جامعة مصر نهاية يناير

أعلن الفنان أحمد صفوت عن استكمال بروفات مسرحية "جوازة مرتاحة"، لعرضها للمرة الأولى في القاهرة على مسرح أوبرا جامعة مصر نهاية شهر يناير الجاري. تدور المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي مستوحى من رواية "ترويض الشرسة" لوليم شكسبير، وفيلم "آه من حواء" بمعالجة مختلفة بشكل اجتماعي كوميدي. "جوازة مرتاحة" بطولة أحمد صفوت وريم البارودي ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلي. البارودي ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلي. جدير بالذكر، أن مسرحية "جوازة مرتاحة" حققت نجاح كبير في شهر يوليو الماضي أثناء عرضها في مدينة الغردقة.

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