بالفيديو- راغب علامة يقدّم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان اللبناني ​راغب علامة​ العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، في سفارة سلطنة عمان في بيروت، وعلّق قائلا: "التعازي القلبية في فقدان رجل المحبة والاعتدال".

ونشر راغب علامة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو داخل سفارة سلطنة عمان وكتب :"أثناء تقديمنا واجب العزاء في سفارة سلطنة عمان بوفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، التعازي القلبيّة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله، ولسلطنة عُمان دولةً وشعباً لفقدان رجل المحبّة والاعتدال، تغمّده الله بواسع رحمته".

الجدير ذكره أن السلطان قابوس سلطان عمان رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء شملت عُمان وطالت العالم العربي والدولي، وتميزت عمان في فترة حكمه بعلاقاتها المتوازنة مع جميع بلدان الخليج.

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