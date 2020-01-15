خاص الفن- هل تتزوج نيللي كريم من رجل أعمال قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - قصة حب جديدة تعيشها الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ منذ فترة. المقربون منها يعلمون بأنها باتت على وشك الدخول في تجربة جدية مقبلة على الزواج فالحبيب الجديد لديه مكاتب للسياحة كما أن لديه بعض الكافيهات ايضا وتوكيل شركات للطيران، نيللي التي تعيش سعادة كبيرة لا يمانع أبناؤها من أن تتزوج مرة أخرى.

من ناحية ثانية، تنشغل نيللي حاليا بتصوير مسلسلها الجديد "النصابين" الذي تؤدي في دور البطولة أمام الممثل المصري آسر ياسين ويخوضان من خلاله السباق الرمضاني المقبل في عام 2020.

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