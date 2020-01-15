ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​غادة بشور​ إرتباطها بأي عمل درامي حتى الآن، مشيرة إلى أنها مثلها مثل الكثيرين جالسة في المنزل تنتظر فرج الله.

وأكدت لموقع "الفن" أن ​الدراما السورية​ حتى الآن لم تصور سوى خمسة أو ستة أعمال وهو رقم ضعيف جداً قياساً للأعوام الماضية، إذ من المفروض أن يصل العدد إلى عشرين عمل وأكثر في مثل هذا التوقيت.

وقالت: من البديهي أن الدراما السورية تعاني من الواقع المفروض، فالحرب أنهكتها والظروف الاقتصادية الصعبة أرخت بظلالها على الدراما، مثلها مثل أي قطاع آخر.

ومن المتوقع أن تفتتح بشور موسمها الدرامي بالجزء الخامس من مسلسل "بقعة ضوء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- غادة بشور جالسة في المنزل تنتظر فرج الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.