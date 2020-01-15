تراند اليوم : عمرة مقبولة .. نشوي مصطفي تؤدي مناسك العمرة-شاهد

شاركت الفنانة نشوي مصطفى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال أدائها مناسك العمرة.

وظهرت نشوى مصطفى، وهي ترتدي الحجاب، مع عباءة سوداء، من داخل الحرم المكي أثناء أدائها مناسك العمرة وخلفها الكعبة المشرفة.

وعلقت نشوى مصطفى علي الصورة قائلة: “الحمد لله رب العالمين.. اللهم تقبل يا رب”.

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “ربنا يتقبل” و “ماشاء الله منوره” و “الله اكبر ماشاء الله” و “عمره مقبوله إن شاء الله”.