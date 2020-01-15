تراند اليوم : رواد تويتر يدعمون محمد منير :كلنا ونسك ياكينج

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احنا_ونسك_ياملك مساندة للمطرب محمد منير، بعد وفاة زوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبو اليزيد، الذي تلقى عزاءه أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏منير مش بس مغني بتنتهي علاقتك بيه مع آخر ثانية في التراك.. منير تحسه عايش معاك كأخ وأب وونس..

مهما كانت حالك بتروحله هو…

لازم نقوله إنك رمز وشعار كبير “علي صوتك” يا كينج “لسه الأغاني ممكنة”!

‎#احنا_ونسك_ياملك

‏فين الولد ما يروح لازم يعود اسمر ⁦✌????⁩⁦✌????⁩⁦✌????⁩

‎#احنا_ونسك_ياملك

‏الكينج الروح اللي مصاحبه الواحد من صغره .. عشنا معاك طفولتنا وشبابنا انت صوت وطن اصيل ‎#احنا_ونسك_ياملك

‏‎#احنا_ونسك_ياملك

– عايزين كلنا نشارك فى الهاشتاج دا ياجماعه نقول فيه لمنير اننا سنده و عيلته و اننا معاه وهنفضل معاه واننا صوته الي هيفضل معانا دايما مش هيجى اعز منك مهما جاني يا منير

.. فعلو الهاشتاج وخلينا نوصل صوتنا لمنير . ❤️

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‏لو في يوم في ازمه بس سيبها علينا ي كنجوو????♥️ ‎#احنا_ونسك_ياملك

‏‎#احنا_ونسك_ياملك ربنا يخليك لينا ويخليك لينا

‏زي مأغانيك دايما ونس وسند لينا في الحلو والوحش احنا كمان ونسك وسندك ياكينچ♥️ ‎#احنا_ونسك_ياملك

‏تامر حسني الراجل الجدع اللي قعد جمب منير طول العزاء وبيحب منير بجد اللي بيحب منير بنحبه ..

‏مستحيل يا حزن راح تسكن

‎#احنا_ونسك_ياملك

‎#احنا_ونسك_ياملك