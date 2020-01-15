بعد قرار النيابة بتوجيه تهمة القتل العمد لفادي الهاشم .. سارة نخلة تعلق : ” زوج نانوسة مجرم قاتل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 06:53 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” سارة نخلة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على قرار النيابة الذي صدر منذ عدة ساعات بتوجيه تهمة القتل العمد لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم .

وكتبت سارة نخلة في منشورها مهاجمة نانسي عجرم وزوجها قائلة : ” يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتي .. من أول يوم قلت إن الولد اللي اتقتل دا مش مقتول في الفيلا اصلا .. الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه ويا ريت نعرفها والفيديو التمثيلي دا إخراج وإنتاج القاتل وتمثيل الولد الصحفي القريب للعيلة اللي إسمه إيلي بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور ” .

وتابعت : ” اه أنا بدافع عن إبن سوريا المغدور المظلوم و قولت كدا من أول يوم والدنيا قامت ما قعدت .. بقولكو مش هو اللي في الفيديو اصلا .. زوج نانوسة مجرم قاتل وهي عارفة كويس اوي وكنت بكتبلها كومنتس على انستجرام وتمسحها ” .