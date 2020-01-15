أمير كرارة يلتقي زوجة البطل الحقيقي لمسلسه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أمير كرارة، كواليس مسلسل “الاختيار”، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، عن قصة الشهيد العقيد أحمد المنسى قائد 103 صاعقة.

أمير كرارة قال خلال لقائه في فضائية dmc باحتفالها بعيد ميلادها الثالث، إنه قبل بداية التصوير بشهرين كان يتواجد مع مجموعة شخصيات من القوات المسلحة مقربين من المنسي، وكذلك زوجته، والتي قابلها أكثر من مرة لكي يعرف تفاصيل عنه داخل منزله وكيف كان يتعامل مع أطفاله والمقربين منه والأكلات التي يحبها؟.

وأضاف، أنه فوجئ بأن أكثر الأشياء التي كان يفعلها المنسي هو يقوم بها في حياته الشخصية، حتى أصدقائه يقولون له إنهم يشعرون بأنهم يجلسون مع المنسي لقوة التشابه بينهما.

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كما أكد أن أصدقاء المنسي تحدثوا معه من بداية تقديمهم في الكلية وحتى وصولهم لسيناء، ولكي تعيش الحالة حكوا عنه وعن كل أصدقائه وأكد أنه استفاد كثيرًا منهم، وأنه طوال فترة التصوير فإنه يوجد أشخاص من الشئون المعنوية داخل التصوير لانه سيكون أول عمل عن هذه المرحلة يحكي عن يوميات الضباط في سيناء.

وكانت العديد من الأخبار قد نشرت حول قيام أسرة الشهيد المنسي برفع دعوى قضائية لمنع تصوير المسلسل أوعرضه، وذلك على خلاف ما جاء في كلام الفنان أمير كرارة والذي يؤكد فيه على تواجده بأسرة الشهيد قبل التصوير بشهرين.

الفنان المصري تخلى عن شاربه الذي اشتهر به منذ سنوات وذلك من اجل تجسيد دور الشهيد المنسي.