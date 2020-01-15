صور.. السلطات تغلق مقهى يمتلكه نجل سعد الصغير.. والفنان يتدخل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أزمة جديدة يواجهها المغني الشعبي سعد الصغير ونجله “محمود”، بعدما قررت السلطات المصرية إغلاق مقهى “كافيه” يمتلكه الابن في حي الدقي الشهير بمحافظة الجيزة.

وبحسب بيان صدر من حي الدقي كانت أسباب إغلاق المقهى تعود لعدم حصوله على ترخيص، وإزعاج المواطنين قاطني الشارع.

ويظهر الفنان سعد الصغير، من خلال صور تم تداولها أثناء عملية الإغلاق، وهو يحاول أن يثني السلطات عن قرارها وذلك خلال عملية مصادرة محتويات الكافيه.

وفي أول تعليق له قال سعد الصغير، في تصريحات صحفية، إنه حصل على ترخيص ولم يتسبب في إزعاج المواطنين ولم يشتكِ منه أحد.

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وبحسب تصريحات الفنان فقد استطاع أن ينهي الأزمة، حيث قال: “الدنيا تمام والمشاريب ببلاش ومفيش أى مشاكل ومحدش خد من عندنا حاجة عشان إحنا 5 نجوم”.

وكان سعد الصغير قد احتفل مؤخرا بافتتاح الكافية على نغمات المزمار البلدي وبمشاركة عددًا من النجوم وكان من بين الحضور من المطربين والفنانين: مصطفى حجاج، أمينة، عصام إسماعيل، عمرو الجزار، فرقة بيب، ومن نجوم الرياضة: خالد بيبو، محمد فاروق، باسم مرسي، أحمد دويدار، أحمد السيد، مدحت عبدالهادي، محمد عمارة، معتز إينو.

من ناجية أخرى، يشارك سعد الصغير في بطولة مسرحية «لوكاندة الأوباش» مع كل من الفنان ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، ومن إخراج أشرف زكي، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وتعد هذه الخطوة مهمة في مشوار “الصغير” الفني، خاصة أنه قليل في أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك في عمل مسرحي في العراق، ومشاركته في أحد عروض مسرح مصر.