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شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق تصوير "The Voice Senior" والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
لجنة التحكيم
وقد انطلق تصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" (Blind Auditions) المؤلّفة من حلقتين فقط قبل بضعة أيام. ويضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت.
الجدير بالذكر أن البرنامج يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.
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