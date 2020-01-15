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شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطرح أغنية خليجية جديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
الفنانة اللبنانية يارا
طرحت الفنانة اللبنانية يارا أغنية منفردة جديدة بعنوان "ارتكبت"، عبر يوتيوب، على طريقة الليريكس فيديو.
واختارت يارا في هذه الأغنية من كلمات وألحان يوم، وتوزيع جيزو، إذ تقول كلماتها:
"ارتكبت، أكبر غلط لما تركته يبتعد عني أنا، وبينت الرضا، كنت أقول إن الهوى، لا بد يرجع صاحبه، لكنه قسى، ومنى أكتفى، أحيان الظروف، ما تكون في حقنا منصفه، تفرق حبيب عن حبيب، ولا تقدر تسعفه، لو ألقى أمل، في لم الشمل، والله ما اتركه، بعض الفرص ما تتكرر، لو يعيد الوقت نفسه، بعض البشر ما يتعوض، وتندم عليه العمر كله، لو مين ما يكون، بكل هذا الكون، ما ياخذ محله".
من جهة أخرى، يشار إلى أن يارا أحيت مؤخرا حفل رأس السنة في الأردن، وتتابع التحضيرات لإطلاق ألبومها الجديد المُتوقع طرحه عام 2020، باللهجتين المصرية واللبنانية.
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