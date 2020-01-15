درة تتألق بفستان قصير في عيد ميلادها ولحظة اندماجها بالرقص تشعل الحفل

الأربعاء 15 يناير 2020

الفنانة درة

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها في حفل صاخب، تم تداول لقطات منه على مواقع التواصل والتي كشفت لحظة اندماجها في الرقص وفستانها الذهبي القصير.



درة تألقت في حفل عيد ميلادها بفستان ذهبي قصير بموديل One Shoulder، مع وضع اكسسوار مميز على الشعر جاء عبارة عن طوق مزين بأشكال بارزة.

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وكشفت صور عيد ميلاد درة عن حضور الفنانة دنيا سمير غانم وانجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف وخالد سليم وغيرهم من أصدقائها المقربين من خارج الوسط الفني.

كما أظهرت مقاطع الفيديو من عيد ميلاد درة عن لحظة اندماجها في الرقص على عدة أغاني، منها أغنية "سالمونيلا" الشهيرة، وكذلك عندما حانت لحظة إطفاء الشموع فبدت عليها السعادة العارمة وهي تتمايل على أغنية "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق.

أيضاً من الأمور التي خطفت الأنظار بقوة في حفل عيد ميلاد درة، هو قالب الكيك المكون من 3 طبقات عليهم رسمة فستان، في إشارة إلى حب الفنانة التونسية للأزياء والموضة.

وحرصت درة على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الموجودين في الحفل، ليتم تداول لقطات عدة لها تبرز فرحتها بأجواء عيد ميلادها.